У сахалинцев обнаружили свиной и гонконгский грипп
За прошедшую неделю в Сахалинской области зарегистрировано 3 случая гриппа, двое из заболевших - дети. в том числе среди детей - 2. Диагностирован вирус гриппа А (H1N1) 2009 (свиной грипп) и 2 случая вируса А (H3N2) (гонконгский грипп).
Всего зарегистрировано в сезоне 47 случаев гриппа, в том числе 25 среди детей до 17 лет, все заболевшие не привиты против гриппа. Об этом ТИА "Острова" сообщили в управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.
За минувшую неделю в островном регионе острыми распираторными заболеваниями (ОРВИ) заболели 4388 человек. Рост числа заболевших ОРВИ отмечается на 15 территориях области, но эпидпорог превышен только в Южно-Сахалинске.
Основная масса заболевших - несовершеннолетние до 14 лет.
За семь дней зарегистрировано 156 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ), большинство заболевших - дети. Случаев заболеваний энтеровирусной инфекцией не зарегистрировано,
Ветрянкой на минувшей неделе заболели 109 жителей Сахалинской области. из них 71 пациент - дошколенок.
Заболеваний, вызванных новым китайским короновирусом Covid-19, в Сахалинской области не зарегистрировано.
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