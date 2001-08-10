Тихоокеанское
информационное агентство
19 Февраля 2020
Сегодня 02:07
63,77|69,09|57,30
Улицу Железнодорожную перекроют в Южно-Сахалинске
13:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

У сахалинцев обнаружили свиной и гонконгский грипп

За прошедшую неделю в Сахалинской области зарегистрировано 3 случая гриппа, двое из заболевших - дети. в том числе среди детей - 2. Диагностирован вирус гриппа А (H1N1) 2009 (свиной грипп) и 2 случая вируса А (H3N2) (гонконгский грипп).

Всего зарегистрировано в сезоне 47 случаев гриппа, в том числе 25 среди детей до 17 лет,  все заболевшие не привиты против гриппа. Об этом ТИА "Острова" сообщили в управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.

За минувшую неделю в островном регионе острыми распираторными заболеваниями (ОРВИ) заболели 4388 человек. Рост числа заболевших ОРВИ отмечается на 15 территориях области, но эпидпорог превышен только в Южно-Сахалинске.

Основная масса заболевших - несовершеннолетние до 14 лет.

За семь дней зарегистрировано 156 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ), большинство заболевших - дети. Случаев заболеваний энтеровирусной инфекцией не зарегистрировано,

Ветрянкой на минувшей неделе заболели 109 жителей Сахалинской области. из них 71 пациент - дошколенок.

Заболеваний, вызванных новым китайским короновирусом Covid-19, в Сахалинской области не зарегистрировано. 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?