Велопешеходный маршрут от Хомутово до улицы Больничной обустроят в Южно-Сахалинске

Специалисты центра развития городской среды «Наш город» совместно с МКП «Горархитектура» приступили к проектированию велопешеходной инфраструктуры, между планировочным районом Хомутово и улицей Больничной. Горожан просят высказать свои идеи и предложения, касающиеся данного маршрута.

«Работа по обустройству комфортной и доступной городской среды для велосипедистов и пользователей других альтернативных и микромобильных средств передвижения ведется по поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Разрабатываемый проект предполагает появление велопешеходного маршрута длиной 4,3 километра в южной части города», - говорят ТИА "Острова" в пресс-службе администрации областного центра.

Вся работа по модернизации городского пространства в областном центре ведется, прежде всего, с учетом мнения южносахалинцев. С целью узнать точку зрения горожан организован опрос. Пройти его можно по адресу тутбудет.рф/velomira. Горожанам предложен ряд вопросов, касающихся проектируемого веломаршрута между Хомутово и Больничной, в том числе предоставлена возможность высказать все предложения, которые возможно реализовать в этом проекте: например, ширину дорожек, освещение, площадки для отдыха, сервисные стойки и другие идеи.

Опрос продлится до конца февраля. Собранные данные используют при подготовке документации для обустройства велопешеходной инфраструктуры на этом и других участках в Южно-Сахалинске.