Занятия для диабетиков будут проходить во всех поликлиниках Южно-Сахалинска
В Сахалинской области состоялось первое занятие «Школы больных сахарным диабетом». Обучающее мероприятие прошло в конференц-зале южно-сахалинской городской поликлиники №2. Участие в нем приняли медики, представители «серебряного волонтерства», пациенты, их родственники и активные горожане.
Как сообщают ТИА "Острова" в министерстве здравоохранения Сахалинской области, количество больных сахарным диабетом растет год от года. Поэтому создание школ здоровья для диабетиков и их родных актуально и своевременно. С инициативой проведения цикла обучающих мероприятий выступили представители «серебряного волонтерства».
- На совещании с министром здравоохранения Владимиром Ющуком мы подняли эту тему и получили поддержку, - говорит председатель совета волонтеров при поликлинике №2 в Южно-Сахалинске Наталья Суворова. – Мы хотим донести до населения информацию, что не стоит паниковать, если установлен такой диагноз. Если человек располагает информацией, как жить с диабетом, то достигнет всего, что захочет. Среди представителей старшего поколения есть немало тех, кто болеет сахарным диабетом. Эти люди на собственном примере готовы показывать и рассказывать сахалинцам, как бороться с недугом и жить полноценной жизнью.
Участники мероприятия вместе с врачом-эндокринологом Еленой Бочериковой поговорили о причинах развития сахарного диабета, симптомах заболевания и методах лечения недуга. Обсудили в ходе лекции тему самоконтроля диабетика, проблемы питания и снижения веса, а также необходимость физических нагрузок. Специалист отметила, что сахарный диабет - это не приговор и с ним можно жить нормальной, качественной жизнью, если соблюдать диету, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.
Школы для больных сахарным диабетом будут поочередно проходить во всех поликлиниках Южно-Сахалинска по субботам с 09.00 до 11.00 часов и со временем начнут работать на базах центральных районных больниц. Следующее занятие состоится 22 февраля в консультативно-диагностическом центре (ул. Леонова, 40). Приглашаются все желающие.
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