Технические классы будут открыты в каждом районе Сахалинской области
Юрий Трутнев: на Дальнем Востоке нужно формировать новые центры компетенций. Такое мнение высказал заместитель председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам посещения «Кванториума» гимназии № 3 Южно-Сахалинска.
Официальное открытие этого учреждения состоялось в декабре 2019 года. Сейчас здесь обучаются около 300 человек. Занятия проходят по шести направлениям: VR/AR-квантум (виртуальная и дополненная реальность), IT-квантум, биоквантум, промышленный дизайн, промышленная робототехника и хайтек-цех. Кроме того, в детском технопарке действует шахматная гостиная. Ребята рассказали полпреду о своих проектах, которые носят прикладной характер. Кейсы связаны с разработкой виртуального 3D-тура и урбанистикой и разрабатываются по заказу городского парка, исторического парка «Россия – моя история» и администрации города Южно-Сахалинска.
– Мы сегодня обсуждали технологическое развитие Сахалинской области, обсуждали, что надо формировать новые центры компетенций, догонять, а еще лучше перегонять технологии по добыче углеводородного сырья, но все начинается в школе, потому что люди сразу не становятся технологами, их надо к этому готовить. Хорошо, что ребята уже с 11 лет могут овладевать современными технологиями, – отметил Юрий Трутнев.
Общая стоимость строительства дополнительного корпуса гимназии составила 392,9 млн рублей, в том числе из федерального бюджета было выделено 298,3 млн рублей. Строительство дополнительного корпуса было завершено в прошлом году: в августе здание было введено в эксплуатацию. Из регионального бюджета в рамках государственной программы «Развитие образования Сахалинской области» было выделено 92,4 млн рублей, из муниципального бюджета муниципальной программы «Развитие образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» - более 2 млн рублей.
– Можно увидеть в действии, как работает программа «Единая субсидия». Южно-Сахалинске на федеральные деньги построят еще семь объектов образования. Это детская школа искусств и шесть школ. То есть в ближайшие годы в городе появится свыше 2600 новых мест для школьников. Это очень важно, ведь дети должны учиться в комфортных условиях, - отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко напомнил, что в Южно-Сахалинске в настоящее время работают три детских «Кванториума». Технические классы будут открыты в каждом районе области.
– На Сахалине работают компании, которые занимаются разведкой, добычей, переработкой углеводородов. Каждой из них нужны высококвалифицированные рабочие. В «Кванториуме» созданы условия, чтобы наши умные и талантливые дети могли реализовать себя и овладеть навыками, которые пригодятся им на реальном производстве, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
Напомним, технопарки «Кванториум» – это площадки, где дети получают дополнительные знания по естественнонаучным и техническим направлениям. Процесс обучения творческий – школьники создают различные конструкции и устройства – от измерительных приборов до роботов и беспилотников. Впоследствии этот опыт поможет учащимся получить востребованные на рынке труда инженерные специальности.
«Кванториумы» создаются в рамках национального проекта «Образование», инициированного майским указом Президента России Владимира Путина. Всего на трех площадках детских технопарков в Южно-Сахалинске будут обучаться около 1500 детей из всех школ города.
Работа по модернизации развитию социальной инфраструктуры в центрах экономического роста ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина, которое дан на заседании президиума Госсовета во Владивостоке 6 сентября 2017 года. Строительство и ремонт социальных объектов находится под контролем вице-премьера – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и Минвостокразвития России.
В рамках реализации плана социального развития центров экономического роста Сахалинской области на 2018-2020 годы из федерального бюджета выделено 36,1 млрд рублей (2018 – 15,5 миллиарда рублей, 2019 – 15,7 миллиарда рублей, 2020 – 4,9 миллиарда рублей).
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