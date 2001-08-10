Очистные сооружения впервые появятся в Поронайске
Поронайск впервые в своей истории получит комплекс по очистке сточных вод. Масштабный проект реализуют при поддержке областных властей. По программе «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами ЖКХ» на него выделено более 1,8 миллиарда рублей.
«Сердце новых очистных сооружений – станция полной биологической очистки сточных вод, соединенная надземной галереей с административно-бытовым комплексом. В состав комплекса также войдут дренажная насосная станция, площадка складирования обработанных осадков, станция очистки ливневых вод, два пожарных резервуара и дизельная электростанция. Кроме того, предусмотрено строительство централизованной системы отвода сточных вод, а также девяти канализационных насосных станций, расположенных на территории города. Мощность сооружений составит 4 200 кубических метров в сутки», - сообщают ТИА "Острова" в пресс-службе правительства Сахалинской области.
– Стоки будут проходить несколько стадий очистки, в том числе механическую, биологическую, доочистку и обеззараживание ультрафиолетом. В результате уже очищенная и обеззараженная вода будет уходить в реку Междуречная. Это позволит улучшить экологическую ситуацию в районе, – отметили в департаменте муниципального заказа местной администрации.
На территории будущих очистных сооружений уже появились фундаменты под комплекс сбора илового осадка, пожарные резервуары, локальные очистные сооружения и дренажную насосную станцию. Сейчас строители прокладывают сети наружного трубопровода. До конца 2020 года специалистам предстоит выполнить большой объем работ по возведению новых насосных станций в микрорайонах города, а также строительству магистральных сетей водоотведения.
Завершить строительство очистных сооружений в Поронайске планируют в октябре 2022 года.
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