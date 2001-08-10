На «Тропе развлечений» в парке Южно-Сахалинска пройдут соревнования

Семейный турнир по преодолению полосы препятствий, посвященный празднованию «Дня защитника Отечества», состоится в городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина. Пройдет он на «Тропе развлечений» 22 февраля в 13:00.

Для участия приглашаются семейные команды. Они могут состоять от трех и более человек. Возраст детей не ограничивается и остается на усмотрение родителей. Взрослые несут полную ответственность за юных участников.

- Гостям будут предлагать горячий чай, конфеты, призы и хорошее настроение, - сообщили ТИА "Острова" организаторы.

Все вопросы и запись команд на турнир проводятся по номеру телефона: 8 (924) 1926013 (Александр Николаевич) до 18:00 21 февраля.