Тихоокеанское
информационное агентство
19 Февраля 2020
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15:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В заливе Мордвинова появился безопасный участок припая

20 февраля припай будет устойчив только в заливе Мордвинова от поворота на село Мальково до мыса Свободный, на удалении от берега до двух километров. На льду следует соблюдать бдительность и осторожность. При появлении признаков опасности необходимо незамедлительно выходить на берег, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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