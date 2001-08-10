В заливе Мордвинова появился безопасный участок припая

20 февраля припай будет устойчив только в заливе Мордвинова от поворота на село Мальково до мыса Свободный, на удалении от берега до двух километров. На льду следует соблюдать бдительность и осторожность. При появлении признаков опасности необходимо незамедлительно выходить на берег, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.