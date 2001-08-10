Три долгожителя Поронайска отметили юбилей на этой неделе

В Поронайском районе стало доброй традицией поздравлять с юбилеем долгожителей, ветеранов, тружеников тыла, заслуженных людей, которые многие годы трудились ради процветания городского округа. На этой неделе свои юбилеи отмечали сразу три жителя Поронайска – 90-летняя вдова участника Великой Отечественной войны Лидия Никитична Барох, 85-летний железнодорожник, ветеран труда Александр Петрович Волошин и 90-летняя участница трудового фронта Валентина Даниловна Ксенофонтова. Об этом ТИА "Острова" рассказали в администрации округа.

Юбиляров с их знаменательными датами тепло поздравили мэр Поронайского городского округа Александр Радомский, председатель районного Собрания Александр Урюпин, а также руководитель отделения Центра социальной защиты Сахалинской области Светлана Бирюкова. Именинникам пожелали доброго здоровья, любви, заботы и внимания близких, хорошего настроения, вручили цветы и подарки.

Лидия Никитична Барох родилась 17 февраля 1930 года в Омской области. Когда началась война, Лидия была совсем юной девочкой. Несмотря на то, что в Сибири боевые действия не велись, жизнь во время Великой Отечественной войны была трудна для мирных жителей, далеких от фронта: женщин, детей, стариков, снабжавших армию продовольствием и оружием. «Родители работали сутками, чтобы прокормить нас и сделать все возможное для фронта. Мы – дети, им помогали, сами следили за хозяйством, шили, вязали себе одежду. Пришлось научиться всему», - вспоминает Лидия Никитична. С мужем, участником Великой Отечественной войны, Константином Владимировичем Барох 18-летняя Лидия Никитична познакомилась в поезде, когда ехала по вербовке на Сахалин. Поселилась семья в поселке Владимирово Поронайского района, потом переехали в Поронайск. Глава семьи трудился в порту, Лидия Никитична – в почтовом отделении. За годы счастливой совместной жизни у супругов родилось пять детей, за рождение и воспитание которых Лидия Никитична была удостоена медали «Материнская слава». «Никакие деньги мира не заменят семью. Самое дорогое и самое главное в жизни - это моя семья. У меня пять детей, двенадцать внуков, восемнадцать правнуков и три праправнука», - с гордостью рассказывает именинница. Как отмечает долгожительница, секрет ее долголетия – дружная семья, забота близких и позитивный взгляд на жизнь. «Я всегда думаю о хорошем, во всем и всегда надеюсь на лучшее», - отмечает Лидия Никитична.

Александр Петрович Волошин родился 17 февраля 1935 года. После окончания войны еще ребенком вместе с родителями приехал на Сахалин в поселок Устье Поронайского района. Со своей будущей супругой Александр Петрович познакомился в школе. «Дружили семь лет, а потом поженились. С тех пор вместе, уже 57 лет. Воспитали двоих детей», - рассказывает супруга юбиляра Антонина Семеновна. Семья Волошиных известна в Поронайске своими трудовыми заслугами. Волею судьбы Александр Петрович связал свою жизнь с железной дорогой, где проработал более сорока лет. За многолетний, добросовестный труд отмечен различными наградами, удостоен звания «Ветеран труда».

Третья именинница, участник трудового фронта Валентина Даниловна Ксенофонтова родилась 18 февраля 1930 года в деревне Желтовка Смоленской области. Война застала Валентину Даниловну и ее семью в родной деревне. Смоленская земля одной из первых приняла на себя удар фашистских агрессоров. Страшные зверства немецких солдат, ожесточенные сражения, бомбежка, голод, оккупация - все это навсегда осталось в памяти Валентины Даниловны. Как вспоминает долгожительница, Желтовка переходила из рук в руки, а потом и вовсе была сожжена немецкими войсками. Несмотря на преимущество фашистских группировок, советские солдаты и мирное население не собирались сдаваться, активную деятельность вели партизаны и народное ополчение. После окончания войны Валентина Даниловна поступила в медицинское училище в городе Рыбинск Ярославкой области, а затем переехала в Омскую область. В Сибири Валентина Даниловна встретила своего мужа Валерия Дмитриевича. «Муж работал журналистом, приходилось много ездить по стране. После того, как он окончил журфак МГУ, отправились на самый краешек страны – на Курилы», - поделилась Валентина Даниловна. В 1973 году семья Ксенофонтовых переехала в Поронайск. Валерий Дмитриевич работал в местной газете, Валентина Даниловна трудилась в больнице. Общий медицинский стаж Валентины Даниловны 52 года. У именинницы большая семья – двое детей, семь внуков, семь правнуков. Несмотря на свой солидный возраст, Валентина Даниловна ведет активный образ жизни, ежедневно выходит на прогулки, читает книги, помнит множество фактов из своей жизни, дает мудрые советы своим родным, которые безмерно любят и уважают Валентину Даниловну.