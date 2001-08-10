Тренажерный зал для людей с ограниченными возможностями здоровья открыли в Корсакове. Учреждение появилось в результате победы региональной общественной организации «Центр помощи людям с ограниченной возможностью» в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации. На проект «Радуйся жизни» был выделен 1 миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Помещение оснащено для занятий лечебной физкультурой. Здесь установлены спортивные тренажеры и оборудование для проведения оздоровительного массажа.

– Появление этого зала –хороший пример того, как некоммерческая организация при поддержке государства может работать на благо людей. Для корсаковцев с ограниченными возможностями здоровья вы сделали большое дело. Мы и дальше будем поддерживать вас, чтобы организация продолжала успешно развиваться, – поздравил горожан мэр Корсаковского района Тимур Магинский.

В общественной организации«Центр помощи людям с ограниченной возможностью», руководителем которой является Ксения Малышева, состоит 70 человек. Для многих из них открытие специализированного зала – это возможность не только поправить свое здоровье, но и вести более активный образ жизни.

–Я занимаюсь рукоделием и танцами вместе со своими подругами из Центра. Теперь будем еще и в тренажерный зал ходить. Укреплять здоровье нужно каждому человеку, это важно в любом возрасте, –поделилась активистка организации Елена Козина.

Занятия в новом зале будут проходить под наблюдением врача. Для каждого посетителя специалист составит индивидуальную программу тренировок, с учетом персональных особенностей здоровья.

Сейчас зал располагается по ул. Лермонтова, однако вскоре его организуют по другому адресу: Краснофлотская, 9. Там администрация района выделила «Центру помощи людям с ограниченной возможностью» более просторное помещение, где уже завершается ремонт. Часть зала отведут под занятия лечебной физкультурой. Кроме того, расширение позволит дооснаститьего тренажерами.

– Когда переедем на Краснофлотскую, планируем подготовить еще один проект на получение президентского гранта и дополнительно закупить оборудование. Это позволит нам привлечь к занятиям большее количество желающих, – отметила руководитель «Центра помощи людям с ограниченной возможностью» Ксения Малышева.

Напомним, для организации это уже второй президентский грант. В 2018 году корсаковские общественники участвовали в конкурсе с проектом «ЗD. Я вижу руками». Он был направлен на изготовление печатной продукции для детей с ослабленным зрением и успешно реализуется.