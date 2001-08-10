РЖД предоставили ветеранам Великой Отечественной войны пожизненный бесплатный проезд

ОАО "Российские железные дороги" обеспечит всех ветеранов Великой Отечественной войны бесплатным проездом в поездах по всей стране, заявил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

"В Российских железных дорогах, ФПК и подразделениях принято решение о бесплатной перевозке ветеранов с одним сопровождающим не только в течение этого года, это решение будет действовать всегда. То есть, в любой момент ветераны с сопровождающими смогут путешествовать по железной дороге абсолютно бесплатно", - сказал Белозеров на первом заседании партийного Оргкомитета "Наша Победа".

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу партии, по его словам, право на бесплатный проезд имеет один человек, следующий вместе с ветераном по маршруту.

"Бесплатные поездки доступны ветеранам не только на материке, но и на Сахалине. Это касается как поездов дальнего следования, так и пригородных маршрутов. Ранее в островном регионе бесплатно перевозили участников Великой Отечественной каждый май. Теперь льгота будет действовать постоянно. Для нас это большая честь", - прокомментировали astv.ru в АО Пассажирская компания "Сахалин".