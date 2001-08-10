Больше социальных магазинов появится в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске расширят сеть социальных магазинов. В течение месяца в островной столице заработают 4 новые торговые точки эконом-формата. В них горожане вне зависимости от уровня доходов смогут приобретать товары первой необходимости по доступным ценам.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, сегодня в Южно-Сахалинске работает 21 социальный магазин. Наценка на продукты здесь не превышает 15 процентов без учета транспортных расходов – это в два раза ниже средней по области. Например, средняя розничная цена на макаронные изделия на островах составляет 87,1 руб./кг, а в социальном магазине - 58,4 руб./кг. Экономия – почти 33%. Рисовая крупа в таких торговых точках дешевле на 17,9%, свинина – на 22,4%, а картофель – на 17,1%.

– Экономия действительно существенная. Вот взять, например, сыр. В социальном магазине килограмм этого продукта стоит рублей на 100 дешевле. Только здесь его и беру. Опять же – такие торговые точки находятся в шаговой доступности от моего дома, а их ассортимент постоянно расширяется. Словом, одни плюсы, – отметил житель Южно-Сахалинска Сергей Петров.

Кроме того, социальные магазины Южно-Сахалинска предлагают горожанам дополнительные скидки и акции. Они действуют в 4-х торговых точкахпо адресам: пр. Мира, 229; ул. Комсомольская, 249; п/р Новоалександровск, пер. Железнодорожный, 15А и п/р Луговое, ул. Дружбы, 98. Здесь пенсионеры, достигшие возраста 65 лет и получающие услуги в рамках проекта «Сахалинское долголетие»,имеют право на дополнительную скидку – 1,5%. Для этого необходимо предоставить продавцу социальную карту. Скидка распространяется на все товары, кроме тех, которые отпускаются с наценкой не более 15%.

Чтобы оформить социальную карту, необходимо обратиться в отделения социальной поддержки и обслуживания по следующим адресам: ул. Пуркаева, 80; ул.Комсомольская, 280. Подробную информацию можно получить в рабочее время по телефону: 73-30-15.

Также в ряде социальных магазинов действуют собственные дисконтные программы для всех категорий горожан. В этом случае скидка на товары составит 1 процент. Карты оформляются бесплатно.

Напомним, новые торговые точки эконом-формата в этом году появятся также в Поронайске, Аниве, Курильске, Смирных и Углегорске. Всего до конца года на островах будут работать 128 таких магазинов.

Ознакомиться с их адресами можно на сайте областного министерства торговли и продовольствия.