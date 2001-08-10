Несколько школ на Сахалине закрыли из-за карантина

На Сахалине почти 2,5 тысячи детей не ходят в школу из-за карантина по ОРВИ.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве образования Сахалинской области, по данным на утро 20 февраля в островном регионе на карантин полностью закрыты 4 школы. Занятия в них не посещают 20104 ученика. Школ, в которых закрыты отдельные классы, на данный момент 5. Не ходят на уроки в этих образовательных учреждениях 422 ребенка.

В Анивском районе на данный момент на карантин с 14 по 22 февраля закрыта средняя школа №5 села Троицкое. В начальной школе №6 в Троицком с 18 по 23 февраля закрыт третий класс, а с сегодняшнего дня по 26 февраля - еще 11. Но некоторые классы продолжают учиться.

В Долинске в школе №1 с 18 по 24 февраля нет занятий в третьем классе, с 20 по 26 февраля - в четвертом классе.

В средней школе №3 Невельска с 17 по 24 февраля из-за заболеваемости отменены уроки у второклассников.

В Макаровском районе с 19 по 25 февраля отменены занятия в основной общеобразовательной школе села Восточное.

Также на карантине с 19 по 25 февраля вся школа пгт Смирных.

В Тымовском с 14 февраля по сегодняшний день нет занятий у детей, посещающих 5-11 классы средней школы №1. Начальные классы закрыты на карантин с 19 по 25 февраля. В городской школе №3 не занимаются 2, 5, 6, 7, два 8 и 10 классы. Карантин введен с 18 по 23 февраля.

В Углегорском районе с 20 по 25 февраля нет занятий у третьеклассников средней школы №2 в Шахтерске.

В Южно-Сахалинске с 19 по 25 февраля нет занятий в четвертом классе средней школы №6.

Таким образом на данный момент всего в островном регионе школу из-за карантина по ОРВИ не посещают 2526 детей.