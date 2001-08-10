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14:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
На дегустацию и бесплатный кофе приглашают сахалинцев
Гастрономическая ярмарка "Вкус и качество" состоится в Event Hall Hokkaido (Коммунистический проспект 18 к А) 1 марта. Проходить она будет с 12.00 до 16.00.
Для гостей мероприятия пройдет дегустация. На ней можно будет попробовать и приобрести:
- мёд-суфле,
- сыры,
- домашние колбасы и мясные деликатесы,
- пельмени ручной лепки,
- кондитерские изделия ручной работы;
- эко-питание и живые питательные ростки;
- шейки и напитки: авторский чай, кофе.
Как сообщили ТИА "Острова" организаторы, первые 100 посетителей получат купон на бесплатный кофе. А при покупке товара на ярмарке от 500 рублей, покупателям будут выдавать лотерейный билет. Розыгрыш призов от спонсоров состоится в 14:00.
Также для гостей организована шоу-программа и фотозона. Вход свободный.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +79147584301; 28-43-01.
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Новости общества Сахалина и Курил
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