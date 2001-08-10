Тихоокеанское
информационное агентство
21 Февраля 2020
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14:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На дегустацию и бесплатный кофе приглашают сахалинцев

На дегустацию и бесплатный кофе приглашают сахалинцев

Гастрономическая ярмарка "Вкус и качество" состоится в Event Hall Hokkaido (Коммунистический проспект 18 к А) 1 марта. Проходить она будет с 12.00 до 16.00.

Для гостей мероприятия пройдет дегустация. На ней можно будет попробовать и приобрести:

  • мёд-суфле,
  • сыры,
  • домашние колбасы и мясные деликатесы,
  • пельмени ручной лепки,
  • кондитерские изделия ручной работы;
  • эко-питание и живые питательные ростки;
  • шейки и напитки: авторский чай, кофе.

Как сообщили ТИА "Острова" организаторы, первые 100 посетителей получат купон на бесплатный кофе. А при покупке товара на ярмарке от 500 рублей, покупателям будут выдавать лотерейный билет. Розыгрыш призов от спонсоров состоится в 14:00.

Также для гостей организована шоу-программа и фотозона. Вход свободный.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +79147584301; 28-43-01.

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