На дегустацию и бесплатный кофе приглашают сахалинцев

Гастрономическая ярмарка "Вкус и качество" состоится в Event Hall Hokkaido (Коммунистический проспект 18 к А) 1 марта. Проходить она будет с 12.00 до 16.00.

Для гостей мероприятия пройдет дегустация. На ней можно будет попробовать и приобрести:

мёд-суфле,

сыры,

домашние колбасы и мясные деликатесы,

пельмени ручной лепки,

кондитерские изделия ручной работы;

эко-питание и живые питательные ростки;

шейки и напитки: авторский чай, кофе.

Как сообщили ТИА "Острова" организаторы, первые 100 посетителей получат купон на бесплатный кофе. А при покупке товара на ярмарке от 500 рублей, покупателям будут выдавать лотерейный билет. Розыгрыш призов от спонсоров состоится в 14:00.

Также для гостей организована шоу-программа и фотозона. Вход свободный.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +79147584301; 28-43-01.