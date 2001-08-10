Церемония закрытия этапа Кубка мира пройдет в Южно-Сахалинске

Церемония закрытия этапа Кубка мира по всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту пройдёт в Южно-Сахалинске 21 февраля. Начало в 19:00.

На сцене, расположенной на территории входной группы СТК «Горный воздух», состоится шоу, которое расскажет о безграничных возможностях человека. Гостей ждёт парад дружбы участников, а также выступления творческих коллективов города. Хэдлайнером церемонии станет группа «Мохито» из Москвы.

Билеты в фан-зону можно бесплатно получить на информационной стойке входной группы СТК «Горный воздух» 20 и 21 февраля. Часы работы с 9:00 до 21:00 часов. Количество билетов ограничено. Об этом сообщают ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.