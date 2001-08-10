Сахалинский учебно-тренировочный центр "Восток" открыл прием заявок в детский летний лагерь. Приглашают детей от 8 до 16 лет.

В этом году ребят ждет масса мероприятий, сочетание творчества и спорта, юмора и науки, а так же посещение научных лабораторий и мастерских. Огромное внимание уделят развитию творческого мышления, ранней профориентации и выбору жизненного пути детей.

Под руководством квалифицированных педагогов и вожатых ребята будут осваивать различные виды спорта, развивать творческие способности, изучать архитектурный дизайн и моделирование, флористику, дизайн одежды и 3D-печать, посещать студии танцев и вокала

"Наставники помогут детям стать журналистами, фотографами, видео-операторами, проектировщиками, дизайнерами, артистами и многими другими мастерами", - сообщили в УТЦ "Восток".