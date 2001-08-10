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15:52, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Открыт прием заявок в сахалинский детский оздоровительный лагерь "Восток"
Сахалинский учебно-тренировочный центр "Восток" открыл прием заявок в детский летний лагерь. Приглашают детей от 8 до 16 лет.
В этом году ребят ждет масса мероприятий, сочетание творчества и спорта, юмора и науки, а так же посещение научных лабораторий и мастерских. Огромное внимание уделят развитию творческого мышления, ранней профориентации и выбору жизненного пути детей.
Под руководством квалифицированных педагогов и вожатых ребята будут осваивать различные виды спорта, развивать творческие способности, изучать архитектурный дизайн и моделирование, флористику, дизайн одежды и 3D-печать, посещать студии танцев и вокала
"Наставники помогут детям стать журналистами, фотографами, видео-операторами, проектировщиками, дизайнерами, артистами и многими другими мастерами", - сообщили в УТЦ "Восток".
Организаторы подготовили четыре смены, которые пройдут:
- I смена с 1 июня по 21 июня;
- II смена с 24 июня по 14 июля;
- III смена с 17 июля по 6 августа;
- IV смена с 9 августа по 29 августа.
Стоимость путевки составит 60 тысяч рублей, часть этой стоимости возможно компенсировать в органах социальной защиты.
Всю дополнительную информацию, анкеты для заявок и подробное описание, как приобрести путевку смотрите на сайте в разделе "Лагерь".
Телефон для справок: 25-00-65 (в будни с 10:00 до 17:00).
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Новости общества Сахалина и Курил
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