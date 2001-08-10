Улицу Больничную Южно-Сахалинска капитально отремонтируют
Обновленное асфальтовое покрытие появится на участке Больничной между проспектом Мира и улицей Ленина в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом ТИА "Острова" сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.
В ходе капитального ремонта обновят более 12 тысяч квадратных метров покрытия проезжей части, с двух сторон обустроят тротуары, бордюры и установят наружное освещение. Также увеличится количество полос на примыкании с проспектом Мира. После ремонта их станет 4, что позволит значительно ускорить транспортные потоки, особенно в часы пик.
В задачи подрядчика, помимо основных работ, входит замена инженерных сетей - связи, водопровода, ливневой канализации, теплоснабжения. Также строители нанесут на проезжую часть разметку, установят дорожные знаки, смонтируют светофорную сигнализацию. Все работы будут проводиться поэтапно, во избежание полного перекрытия автомобильной дороги и сохранения движения.
Для удобства горожан на Больничной установят два автобусных павильона. Первый - на северной стороне, в районе съезда на территорию областной больницы, второй установят на южной, недалеко от жилого дома по адресу Больничная, 59.
По завершению всех строительных работ подрядчиком будет проведено озеленение участка — устройство газонов и высадка деревьев. По возможности строители будут сохранять уже существующий зеленый фонд.
Закончить капитальный ремонт планируется в октябре 2020 года. Отметим, что в Южно-Сахалинске национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» охватывает 7 объектов дорожной инфраструктуры. 5 объектов будут введены в эксплуатацию в текущем году.
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