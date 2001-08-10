Жителям общежития на Карьерной в Южно-Сахалинске увеличили срок коммерческого найма
Для жителей общежития по Карьерной увеличены сроки действия договора коммерческого найма.
По поручению мэра Южно-Сахалинска приняли решение о заключении с жильцами общежития договоров коммерческого найма сроком на пять лет.
Рабочая группа завершила все подготовительные процедуры, сформированы пакеты документов по каждому помещению, отработаны индивидуальные ситуации и другие моменты. До конца месяца решение оформят документально.
Первый вице-мэр Южно-Сахалинска Наталия Куприна отметила, что заключение договора не на стандартные три, а на пять лет даст людям, особенно с детьми, больше возможностей для решения квартирного вопроса в дальнейшем.
Дополнительно участники рабочей группы в ходе заключительного заседания обсудила ситуацию с теми семьями, у которых возникают нюансы с заключением даже возмездного договора аренды. Как подчеркнули в администрации, рабочая группа ищет все законные возможности, чтобы каждая ситуация была разрешена в пользу южносахалинцев.
В марте специалисты УЖП планируют начать процедуры подписания договоров с жителями, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска.
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