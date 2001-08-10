Конкурс "Учитель года 2020" начался в Корсакове
Торжественное открытие муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2020» состоялось в Корсаковской детской школе искусств.
- «Учитель года» является ярким и волнующим событием в жизни каждого конкурсанта, - рассказывают организаторы. - За всю историю свои силы в нем проверили более 150 педагогов. Это те, кто не боится перемен, кто готов впитывать новые знания и отдавать их окружающим.
В этом году семь человек осмелились пройти восемь испытаний. В ближайшие десять дней конкурсантам предстоит поделиться своим педагогическим опытом, провести мастер-классы и занятия внеурочной деятельности, представить и защитить образовательные проекты и т. д.
В день открытия педагоги прошли первый этап – «Визитную карточку». С напутственным словом к участникам обратился вице-мэр Корсаковского городского округа, директор департамента социального развития Григорий Голодников:
– Педагогам все по плечу, поэтому я уверен, что вы без проблем справитесь со всеми сложными заданиями, которые вам подготовили. И, даже если что-то пойдет не так, не унывайте и все равно стремитесь к поставленной цели – победить.
Людмила Сакович, заместитель директора Регионального центра оценки качества образования Сахалинской области, в своем выступлении отметила, что корсаковские педагоги всегда отличались стойкостью духа, креативностью и ответственностью:
– Прежде всего, я хочу вас поздравить с тем, что вы уже одержали победу – победу над собой, подав заявку на участие. Желаю, чтобы эту смелость вы не растеряли на всем протяжении конкурса.
К поздравлениям и пожеланиям присоединились воспитанники школы искусств, подарив вокальные, музыкальные и танцевальные номера.
– В таком масштабном престижном конкурсе я принимаю участие впервые. Для меня это испытание себя, своих возможностей, своих профессиональных качеств – достойна ли я работать с детьми. Уверена, что из этих состязаний можно многое для себя почерпнуть, – поделилась одна из конкурсанток Виолетта Башмакова.
За звание лучшего учителя года борются:
- Татьяна Рудова, воспитатель логопедической группы детского сада № 3,
- Анна Дубовцева, воспитатель детского сада № 25,
- Виолетта Башмакова, учитель начальных классов школы № 5,
- Анна Рябинина, учитель технологии и изобразительного искусства школы № 3,
- Ольга Габитова, учитель начальных классов школы села Раздольное,
- Руфат Рамазанов, учитель технологии школы села Соловьевка.
- Клочкова Виктория Викторовна, учитель физической культуры школы 4.
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