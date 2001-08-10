Сахалинцы смогут заключить брак на Красную горку. Об этом ТИА "Острова" сообщили в ЗАГСе Сахалинской области.

Красная горка – праздник, который отмечают в первое воскресенье после Пасхи. По христианской традиции, именно в этот день после долгого перерыва, связанного с Великим постом, начинается череда венчаний.

Считается, что свадьба, сыгранная в этот день, становится залогом долгой, счастливой и благополучной семейной жизни.

В 2020 году праздник выпадает на 26 апреля.

Специально для влюбленных, пожелавших зарегистрировать свой брак на Красную горку, в воскресенье, откроют свои двери органы ЗАГС Сахалинской области.

Подать заявление на заключение брака можно лично, обратившись в орган ЗАГС Сахалинской области, либо с компьютера или мобильного устройства. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг.

Подача заявления через портал Госуслуг дает несколько преимуществ: значительно упрощает взаимодействие с органами ЗАГС и предоставляет возможность гражданам получать информацию о ходе обработки их заявлений на каждом этапе.

При этом гражданин экономит не только время, но и деньги: при уплате госпошлины безналичным способом через портал Госуслуг предоставляется скидка 30%.