Сахалинцы смогут заключить брак на Красную горку
Сахалинцы смогут заключить брак на Красную горку. Об этом ТИА "Острова" сообщили в ЗАГСе Сахалинской области.
Красная горка – праздник, который отмечают в первое воскресенье после Пасхи. По христианской традиции, именно в этот день после долгого перерыва, связанного с Великим постом, начинается череда венчаний.
Считается, что свадьба, сыгранная в этот день, становится залогом долгой, счастливой и благополучной семейной жизни.
В 2020 году праздник выпадает на 26 апреля.
Специально для влюбленных, пожелавших зарегистрировать свой брак на Красную горку, в воскресенье, откроют свои двери органы ЗАГС Сахалинской области.
Подать заявление на заключение брака можно лично, обратившись в орган ЗАГС Сахалинской области, либо с компьютера или мобильного устройства. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг.
Подача заявления через портал Госуслуг дает несколько преимуществ: значительно упрощает взаимодействие с органами ЗАГС и предоставляет возможность гражданам получать информацию о ходе обработки их заявлений на каждом этапе.
При этом гражданин экономит не только время, но и деньги: при уплате госпошлины безналичным способом через портал Госуслуг предоставляется скидка 30%.
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