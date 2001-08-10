Полмиллиона могут дать сахалинцам на реализацию проекта в сфере молодежной политики

Агентство по делам молодежи Сахалинской области объявляет о начале проведения конкурса на выделение субсидий некоммерческим организациям не являющимся государственными или муниципальными учреждениями, на реализацию проектов в сфере молодежной политики.

Получить субсидию до 500 тысяч рублей могут авторы проектов, направленных на молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, а также направленных на:

патриотическое, духовно-нравственное воспитание;

развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

развитие молодежного предпринимательства и содействие занятости молодежи;

укрепление молодой семьи;

поддержку волонтерского, добровольческого движения;

профилактику наркомании, безнадзорности и правонарушений среди молодежи;

работу с детьми и подростками из "группы риска";

формирование и развитие экологической культуры среди молодежи;

поддержка проектов в области культуры и искусства;

выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;

участие молодежи в общественной жизни Сахалинской области;

популяризацию здорового образа жизни;

создание условий для развития массовой физической культуры и спорта среди молодежи в Сахалинской области;

охрану окружающей среды и защиту животных.

Прием заявок на участие в конкурсе продолжится до 10 марта по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, дом 39, кабинет 211, Агентство по делам молодежи Сахалинской области, телефон: 8 (4242) 671018 (Цой Александр), электронная почта: aleksandr.tsoy@sakhalin.gov.ru.

Победителей отберут по критериям.

Как отмечают в пресс-службе агенства по делам молодежи Сахалинской области, важно, чтобы в проекте был описан конкретный практический результат и перспективы развития. Также результат прошлых лет, целевой охват аудитории, обоснованность запрашиваемых средств.

Одно из важнейших условий: не менее 10% от общей суммы расходов на реализацию проекта должны быть привлечены из внебюджетных источников.