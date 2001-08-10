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17:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Полмиллиона могут дать сахалинцам на реализацию проекта в сфере молодежной политики
Агентство по делам молодежи Сахалинской области объявляет о начале проведения конкурса на выделение субсидий некоммерческим организациям не являющимся государственными или муниципальными учреждениями, на реализацию проектов в сфере молодежной политики.
Получить субсидию до 500 тысяч рублей могут авторы проектов, направленных на молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, а также направленных на:
- патриотическое, духовно-нравственное воспитание;
- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
- развитие молодежного предпринимательства и содействие занятости молодежи;
- укрепление молодой семьи;
- поддержку волонтерского, добровольческого движения;
- профилактику наркомании, безнадзорности и правонарушений среди молодежи;
- работу с детьми и подростками из "группы риска";
- формирование и развитие экологической культуры среди молодежи;
- поддержка проектов в области культуры и искусства;
- выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;
- участие молодежи в общественной жизни Сахалинской области;
- популяризацию здорового образа жизни;
- создание условий для развития массовой физической культуры и спорта среди молодежи в Сахалинской области;
- охрану окружающей среды и защиту животных.
Прием заявок на участие в конкурсе продолжится до 10 марта по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, дом 39, кабинет 211, Агентство по делам молодежи Сахалинской области, телефон: 8 (4242) 671018 (Цой Александр), электронная почта: aleksandr.tsoy@sakhalin.gov.ru.
Победителей отберут по критериям.
Как отмечают в пресс-службе агенства по делам молодежи Сахалинской области, важно, чтобы в проекте был описан конкретный практический результат и перспективы развития. Также результат прошлых лет, целевой охват аудитории, обоснованность запрашиваемых средств.
Одно из важнейших условий: не менее 10% от общей суммы расходов на реализацию проекта должны быть привлечены из внебюджетных источников.
Скачать форму заявки можно здесь.
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Новости общества Сахалина и Курил
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