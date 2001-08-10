Тихоокеанское
информационное агентство
22 Февраля 2020
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Полмиллиона могут дать сахалинцам на реализацию проекта в сфере молодежной политики
17:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Полмиллиона могут дать сахалинцам на реализацию проекта в сфере молодежной политики

Агентство по делам молодежи Сахалинской области объявляет о начале проведения конкурса на выделение субсидий некоммерческим организациям не являющимся государственными или муниципальными учреждениями, на реализацию проектов в сфере молодежной политики.
Получить субсидию до 500 тысяч рублей могут авторы проектов, направленных на молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, а также направленных на:
  • патриотическое, духовно-нравственное воспитание;
  • развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
  • развитие молодежного предпринимательства и содействие занятости молодежи;
  • укрепление молодой семьи;
  • поддержку волонтерского, добровольческого движения;
  • профилактику наркомании, безнадзорности и правонарушений среди молодежи;
  • работу с детьми и подростками из "группы риска";
  • формирование и развитие экологической культуры среди молодежи;
  •  поддержка проектов в области культуры и искусства;
  •  выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;
  • участие молодежи в общественной жизни Сахалинской области;
  • популяризацию здорового образа жизни;
  • создание условий для развития массовой физической культуры и спорта среди молодежи в Сахалинской области;
  • охрану окружающей среды и защиту животных.
Прием заявок на участие в конкурсе продолжится до 10 марта по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, дом 39, кабинет 211, Агентство по делам молодежи Сахалинской области, телефон: 8 (4242) 671018 (Цой Александр), электронная почта: aleksandr.tsoy@sakhalin.gov.ru.
Победителей отберут по критериям.
 
Как отмечают в пресс-службе агенства по делам молодежи Сахалинской области, важно, чтобы в проекте был описан конкретный практический результат и перспективы развития. Также результат прошлых лет, целевой охват аудитории, обоснованность запрашиваемых средств.
 
Одно из важнейших условий: не менее 10% от общей суммы расходов на реализацию проекта должны быть привлечены из внебюджетных источников. 
 
Скачать форму заявки можно здесь.

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