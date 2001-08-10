Часть сахалинских потребителей завтра останется без света

Завтра, 26 февраля, часть потребителей в некоторых городах и селах Сахалина останется без света. Причина - плановые работы.

Как сообщает филиал «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго», по плану с 13:00 до 17:00 в Южно-Сахалинске без света останутся жители домов № , 22, 24, 26, 27-а, 28, 30, 30-а по улице Тихоокеанской.