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09:54, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Часть сахалинских потребителей завтра останется без света
Завтра, 26 февраля, часть потребителей в некоторых городах и селах Сахалина останется без света. Причина - плановые работы.
Как сообщает филиал «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго», по плану с 13:00 до 17:00 в Южно-Сахалинске без света останутся жители домов № , 22, 24, 26, 27-а, 28, 30, 30-а по улице Тихоокеанской.
С 10:00 до 19:00 не будет электричества в домах по адресам:
- ул. Авиационная, 14;
- ул. Больничная, 33-а, 39-б, 43;
- ул. Инженерная, 3 – 63;
- ул. Корсаковская, 1 – 28, 35, 35-б;
- ул. Ленина, 456 – 553;
- ул. Набережная, 18 – 45-а;
- ул. Отдаленная, 51 – 68;
- ул. Придорожная, 1 – 35-а (кроме № 18, 20, 22);
- пер. Водный, 3- 23(нечетн.), 10, 12, 18, 18-а, 20;
- пер. Корсаковский, 11 - 28;
- пер. Медицинский, 43 – 64;
- пер. Школьный, 18 - 73;
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Новости общества Сахалина и Курил
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