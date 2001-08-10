Тихоокеанское
информационное агентство
26 Февраля 2020
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13:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинских выпускников приглашают на День открытых дверей в колледж искусств

Сахалинский колледж искусств приглашает выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных школ на День открытых дверей. Пройдет он 29 февраля в 11:00.

В программе мероприятия: встреча с администрацией сахалинского колледжа искусств, небольшая концертная программа солистов и групп студентов колледжа, консультации заведующих кафедрами и ведущих преподавателей образовательного учреждения, сообщили ТИА "Острова" организаторы.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 42-50-03. 

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