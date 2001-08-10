Южносахалинцев приглашают принять участие в игре «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда». Интеллектуальное соревнование состоится в музейно-мемориальном комплексе «Победа» 13 марта в рамках Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Во время игры участникам предстоит ответить на три блока вопросов, посвященных фактам о Великой Отечественной войне, маршалам Победы и великим сражениям. На обсуждение каждого задания у ребят будет минута. Команда, давшая максимальное количество правильных ответов, становится победителем.

- Командная интеллектуально-развлекательная игра «РИСК» не требует особой предварительной подготовки. Вопросы рассчитаны не только на знания и логику, но и на интуицию, которая иногда имеет во время игры решающее значение, - отмечает координатор мероприятия, специалист отдела городских мероприятий и проектов ЦМИ Анастасия Хван.

В игре могут принять участие молодые южносахалинцы в возрасте от 14 до 30 лет. Состав команды: от 6 до 10 человек, сообщили в администрации города.

Подать заявку можно, отправив ее на электронную почту a.khvan@yuzhno-sakh.ru. Также участники могут заполнить специальную форму в официальной группе центра молодежных инициатив Вконтакте. Прием анкет продлится до 9 марта включительно.

Дополнительная информация доступна по телефону: 8(4242) 312682 (добавочный 7).