Сахалинские школьники придумали проекты городских парковок

Более 30 воспитанников кванториума, работающего на базе областного института развития образования, приняли участие в дизайн-игре по благоустройству областной столицы «Городские парклеты». Школьники представили свои концепции по обустройству зон отдыха, которые, как правило, устанавливаются на автомобильных парковках в один уровень с тротуаром.

Юные архитекторы разбились на 7 команд и принялись за разработку проектов по преобразованию общественных пространств. Всего за 4 часа ребята придумали, как можно зонировать паковочные площадки, чтобы не только обеспечить безопасность пешеходов, но и улучшить их визуальный облик.

В ближайшее время на сайте организатора мероприятия - центра развития городской среды «Наш город» - будет проведен опрос, где жители Южно-Сахалинска смогут выбрать лучшую концепцию по обустройству парклетов, а также внести свои предложения. После чего участникам дизайн-игры предстоит пройти более сложный этап проектирования, подбора материалов, разработки финальной версии своих макетов, рассказали ТИА "Острова" в администрации города.

- Мы считаем очень важным вовлекать подрастающее поколение в общественно-полезную работу и стараемся создать все условия для реализации их творческих идей. Сегодня у ребят есть реальная возможность на практике применить свои знания и навыки, которые они получили, обучаясь в кванториуме. И что особенно ценно - авторы проектов смогут увидеть результат своей работы совсем скоро, - подчеркнул директор центра развития городской среды «Наш город» Василий Вишневский.

Парклеты по дизайну воспитанников детского технопарка планируется установить в Южно-Сахалинске уже этим летом.