Жители Поронайского района обсудили проекты дворов, которые отремонтируют в ближайшие три года
В Поронайске прошли общественные обсуждения проектов благоустройства дворов, которые преобразятся в ближайшие годы в рамках реализации приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды». Встреча с жильцами домов состоялась в стенах Администрации Поронайского городского округа. Передает ТИА «Острова» со ссылкой на администрацию Поронайского района.
Вниманию жителей были представлены дизайн-проекты дворовых территорий, расположенных в городе и сельских населенных пунктах, включенных в программу капитального ремонта и по которым в ближайшее время идет разработка проектной документации (г. Поронайск: ул. Шмакова 18, 20, Совхозная 8 А, 8 Б, 26, Сахалинская 17; с. Тихменево: ул. Подгорная 9, ул. Горького 3, 5, 7 А, 10; пгт Вахрушев: ул. Центральная 101, ул. Речная 2). Специалисты отдела ЖКХ и Департамента муниципального заказа Администрации подробно рассказали о схеме расположения пешеходных зон, парковочных мест, спортивных и детских площадок, функциональных площадок и озеленения.
Ознакомившись с презентациями, участники встречи активно выдвигали свои предложения и указывали на такие важные моменты, как необходимость расширения парковочной зоны (Шмакова 18, 20), установка сушилки для белья, сохранение растущих деревьев. Представители тихменевских дворов озвучили проблему организации места для общего сбора золошлаковых отходов, а также свободного доступа к угольникам.
По итогам обсуждений все мнения и предложения были приняты и, как отметили специалисты, будут учтены при проектировании. Стоит отметить, что это первый этап обсуждений. Встречи с жильцами будут продолжаться по мере разработки проектов дворовых территорий. По всем возникающим вопросам о капитальном ремонте дворов жители округа могут обращаться по телефону: 4-14-08.
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