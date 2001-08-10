Гастрономическая ярмарка и выставка товаров пройдут в Южно-Сахалинске

Центр поддержки предпринимательства Сахалинской области организует с 29 февраля по 1 марта выставку товаров и услуг островных предпринимателей «Встречай весну!» и гастрономическую ярмарку «Вкусы качества».

Мероприятие пройдет в торгово-развлекательном комплексе «Сити Молл». В ней примут участие 15 предпринимателей, которые представят посетителям весенние решения для подарков. Гости выставки смогут познакомиться с новинками косметики и предложениями в области косметологии, эстетической медицины и визажа, здорового питания, фитнеса и творческого досуга.

На площадке пройдет шоу-программа, для посетителей проведут мастер-классы, состоится розыгрыш призов, в котором смогут принять участие все желающие.

В воскресенье, 1 марта, в Южно-Сахалинске на площадке Event Hall Hokkaido состоится гастрономическая ярмарка «Вкусы качества», которую посвятят масленице. Свои товары представят 12 предпринимателей.

Посетители смогут попробовать и приобрести уникальные сыры, домашние колбасы и мясные деликатесы. Одновременно пройдет беспроигрышная лотерея и развлекательная программа. Каждому гостю дадут бесплатный кофе и фото на память.

Гастрономическая ярмарка «Вкусы качества» пройдет с 12:00 до 16:00. Вход свободный, сообщили ТИА "Острова" в центре поддержки предпринимательства Сахалинской области.