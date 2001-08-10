Бактерии обнаружили в привезенных на Сахалин замороженных куриных окорочках
Специалисты сахалинской межобластной ветеринарной лаборатории провели исследования проб от партии замороженных куриных окорочков производителя из Бразилии. В продукции выявлены нарушения Технического регламента «О безопасности пищевой продукции».
Исследования проведены в рамках государственного задания по обеспечению безопасности пищевой продукции. Пробы для проведения лабораторных испытаний были отобраны государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в ПАО «Корсаковский морской торговый порт».
В ходе лабораторных испытаний в окорочках обнаружено превышение общего уровня бактериальной обсемененности (КМАФАнМ) в 6 раз.
Возможной причиной серьезных нарушений ветеринарно-санитарных правил стало несоблюдение технологии производства и температурных режимов при перевозке продукции.
Как объясняют эксперты, после разморозки такой продукции патогенная микрофлора начинает развиваться с большой скоростью. Превышение показателя КМАФАнМ говорит о возможной порче продукта.
После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста» и в государственную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов РФ и иные ведомства.
Владелец партии предупрежден о невозможности дальнейшего оборота продукции. Об этом ТИА "Острова" сообщили в управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
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