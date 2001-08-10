Две корейские авиакомпании думают запустить свои рейсы на Сахалин
Представители авиакомпаний Jeju Air и Jin Air посетили островной регион по приглашению Сахалинского туристско-информационного центра. Партнеры из Республики Корея назвали островной регион туристически привлекательным.
Флот Jeju Air насчитывает 25 лайнеров Boeing 737-800 и обслуживает почти три десятка маршрутов. В 2017 году авиакомпания открыла рейс Сеул – Владивосток, а сегодня интересуется и сахалинским направлением.
– Цель нашей поездки – ознакомиться с инфраструктурой аэропорта и достопримечательностями Сахалина. Мы рассматриваем возможность запустить сюда постоянные или пробные чартерные рейсы, – рассказал представитель отдела маркетинга Jeju Air Зохид Мамаджанов.
Туристический потенциал островного региона высоко оценили и представители Jin Air – дочерней компании Korean Air. Сегодня перевозчик осуществляет бюджетные перелеты по 5 внутренним и 22 транснациональным линиям. Флот компании состоит из машин Boeing 737-800 и Boeing 777. В Россию Jin Air собирается зайти впервые и рассматривает для этого Сахалинскую область и еще несколько дальневосточных регионов.
– Российский рынок сегодня представляется для нас самым перспективным и интересным. Рассчитываем на тесное взаимодействие с сахалинскими партнерами, чтобы как можно лучше изучить это направление, о котором нам пока известно недостаточно, – отметил заместитель генерального менеджера Jin Air Ки-су Парк.
Гости из Кореи посетили аэропорт Южно-Сахалинска. Сегодня здесь продолжается строительство современного аэровокзального комплекса площадью 40 тысяч квадратных метров и пропускной способностью до 3 миллионов человек в год, ведутся работы по проектированию новой взлетно-посадочной полосы. Представители транспортного предприятия отметили, для Сахалина корейское направление входит в число самых востребованных.
– Уникальная природа островов интересна жителям других регионов России и зарубежных стран. Мы видим, как ежегодно растет спрос на туристические направления. В ближайшее время наш пассажиропоток будет расти, поэтому сейчас мы рассматриваем варианты сотрудничества с разными авиакомпаниями, – отметил заместитель генерального директора по развитию аэропорта Шахабас Давудов.
Заходя на российский рынок, иностранные авиакомпании оценивают не только возможности воздушной гавани, но и туристическую привлекательность потенциального региона-партнера. Во время промо-тура гости оценили инфраструктуру аэропорта, а также осмотрели основные достопримечательности, гостиницы, точки питания, сообщили ТИА "Острова" в правительстве области.
– Для нас Республика Корея является одним из целевых рынков, с точки зрения географического положения, времени перелета. Мы видим, что интерес корейских туристов к путешествиям по России растет. Второй год принимаем участие в международной выставке KOTFA, которая проходит в Сеуле. А осенью 2019 года в ознакомительном туре по Сахалину побывали представители шести крупнейших туроператоров из Республики Корея, – рассказала руководитель отраслевой группы по туризму и маркетингу Сахалинского туристско-информационного центра Олеся Корякина.
Добавим, что в марте 2020 года запланирован промо-тур для корейских блогеров. Они проведут на острове четыре дня и расскажут о поездке в своих социальных сетях.
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