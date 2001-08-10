Южносахалинцев просят оценить качество городской среды

Жителей Южно-Сахалинска просят оценить состояние качества городской среды. Специалисты центра развития городской среды «Наш город» проводят исследование, в рамках которого будет определен субъективный индекс качества городской среды. Ответить на вопросы можно на сайте. Опрос продлится до 1 апреля, сообщили ТИА "Острова" в администрации города.

На сайте горожанам предлагается ответить на вопрос, считают ли они город комфортным и оценить по десятибалльной шкале 36 индикаторов. Всего индекс оценивает шесть типов пространств, в том числе жилые, озелененные, уличные, по шести критериям, например, безопасности, экологичности и комфорту.

- Мы продолжаем выстраивать работу по поручению мэра города Сергея Надсадина по модернизации городского пространства. Опрос покажет, считается ли город благоприятным по мнению самих горожан и по каким направлениям стоит работать в первую очередь. Что касается индикаторов опроса, то они идентичны тем, по которым индекс определяет Минстрой РФ. Это позволит сравнить субъективный показатель и данные Минстроя за 2019 год, которые будут представлены уже весной, - отметил руководитель центра развития городской среды Василий Вишневский.

Напомним, что индекс разработан для оценки хода национального проекта «Жилье и городская среда». Показатель формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на основе государственной статистики, данных геоинформационных систем и дистанционного зондирования территорий. Впервые индекс в масштабах России был опубликован в ноябре прошлого года. Исследование охватывает 1114 городов страны.