Тихоокеанское
информационное агентство
27 Февраля 2020
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16:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы смогут получить социальную карту с 55 лет

Сахалинцы смогут получить социальную карту с 55 лет
Получить "Социальную карту сахалинца" теперь можно с 55 лет. Новшество значительно увеличило число участников программы. Только Южно-Сахалинске с нового года выдали уже около 1 000 таких карт, тогда как за весь 2019 участниками проекта стали чуть больше 1 400 человек. По области в целом прирост ещё больше. 
 
- На 1 января 2020 года было выдано чуть больше 19 000, сейчас уже, на 20 февраля - 25 000 карт. То есть категория "55+" дала нам плюс 6 000 участников проекта. Но вообще предполагается, что к концу года более 100 000 человек примут участие, - рассказала начальник отдела министерства социальной защиты Сахалинской области Елена Кобец.
 
Функционал карты остается прежним - это бесплатные посещения объектов культуры и спорта. Каждый месяц по социальной карте сахалинцы могут больше 20 раз сходить в кино, театр или выбрать спортивную секцию по душе. Также карта гарантирует скидки в социальных магазинах и аптеках от 3 до 10%, в зависимости от условий конкретной торговой сети.

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