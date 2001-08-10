Сахалинцы смогут получить социальную карту с 55 лет

Получить "Социальную карту сахалинца" теперь можно с 55 лет. Новшество значительно увеличило число участников программы. Только Южно-Сахалинске с нового года выдали уже около 1 000 таких карт, тогда как за весь 2019 участниками проекта стали чуть больше 1 400 человек. По области в целом прирост ещё больше.

- На 1 января 2020 года было выдано чуть больше 19 000, сейчас уже, на 20 февраля - 25 000 карт. То есть категория "55+" дала нам плюс 6 000 участников проекта. Но вообще предполагается, что к концу года более 100 000 человек примут участие, - рассказала начальник отдела министерства социальной защиты Сахалинской области Елена Кобец.