Памятные медали в Южно-Сахалинске получили труженники тыла и узники концлагерей
В Южно-Сахалинске в центральной городской библиотеке им. Олега Кузнецова прошло торжественное мероприятие, посвященное чествованию участников Великой Отечественной войны. Юбилейные награды вручила исполняющий обязанности мэра областного центра Наталия Куприна.
- Для нас вы - настоящие легендарные люди. Поколение, которому мы обязаны жизнью, свободой и мирным небом над головой. Наша страна не только победила врага, но и после войны стала одной из сильнейших держав, уважаемой во всем мире, - отметила на награждении Наталия Куприна. - И сегодня, вы для нас - пример истинного патриотизма, мудрости и внутренней силы.
Как сообщает ТИА "Острова" пресс-служба администрации областного центра, памятные медали в торжественной обстановке получили труженники тыла и узники концлагерей Баклашова Анастасия Ананьевна, Быстрова Пелагея Афанасьевна, Бурцев Петр Алексеевич, Гордеев Илья Петрович, Густова Елена Сергеевна, Конфедератов Иван Ильич, Мазько Вера Станиславовна, Сазонова Антонина Ивановна, Шурыкина Клавдия Сергеевна и Шпелей Нина Федоровна.
- Я люблю свою Родину, прекрасный Сахалин, где я живу уже очень-очень долго. У меня была непростая жизнь — я дочь репрессированных родителей, все равно, даже сейчас готова отдать свою жизнь во благо, если понадобится, - сказала, получая награду, участник трудового фронта Нина Шпелей.
Напомним, что в островной столице проходит серия торжественных вручений. Чествовать ветеранов и труженников тыла будут до Дня Победы. Состоятся и выездные мероприятия для тех ветеранов, которые не могут посетить награждения лично по состоянию здоровья. Всего в Южно-Сахалинске юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" получат 387 человек.
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