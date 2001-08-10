Сахалинцам не надо будет указывать персональные данные на переписи населения
Подготовка к переписи населения (ВПН) с применением электронных технологий продолжается в Южно-Сахалинске. Процедура заполнения переписных листов деперсонифицирована и не требует указания персональных данных.
По информации Сахалинстата, для работы аналитикам необходимы лишь общие сведения о населении такие, как социально-демографические характеристики (пол, возраст), гражданство, национальная принадлежность, языковой состав, уровень образования, трудовая занятость, миграция, жилищные условия, источники дохода (зарплата, пенсия, дивиденды, социальные пособия, стипендия и пр) без указания их размера. В анкетах ВПН нет вопросов об имени человека, его работодателе, документах, подтверждающих право собственности, и т.д.
Согласно закону «О Всероссийской переписи населения» сведения, содержащиеся в переписных листах, являются информацией ограниченного доступа, не подлежат разглашению или распространению и используются только в целях формирования официальной статистики. После публикации итогов листы, заполненные респондентами, подлежат уничтожению.
Как напоминают в пресс-службе администрации Южно-Сахалиснка, перепись населения пройдет с 1 по 31 октября. Всего на территории области будут работать около 1100 переписчиков. Вместо традиционных бумажных листов их снабдят планшетами, которые позволят быстрее обрабатывать данные и следить за переписью в режиме онлайн.
Кроме этого, внести свои данные в базу населения горожане смогут самостоятельно на переписных участках, в том числе в офисах МФЦ, либо через портал госуслуг.
Перечень пунктов подтверждения учетной записи размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
Как отмечают в пресс-службе мэрии города, переписаться можно будет через подтвержденный аккаунт и с помощью стандартной учетной записи. Также откроется доступ к переписному листу через мобильное приложение портала. После заполнения специальной анкеты гражданин получит код подтверждения пройденной переписи.
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