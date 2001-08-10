Вступить в ряды участников «Сахалинского долголетия» теперь можно с 55 лет
Проект «Сахалинское долголетие» расширил возрастные границы. Теперь участниками программы могут стать сахалинцы и курильчане в возрасте от 55 лет. Ранее деятельность проекта распространялась на пенсионеров от 65 лет.
– Изменение возраста участников проведено по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Это сделано для того, чтобы привлечь к проекту как можно больше жителей Сахалина и Курил. У островитян появятся новые возможности для насыщенного, активного и интересного досуга, - рассказала министр социальной защиты Елена Касьянова. – На сегодняшний день участие в проекте принимают более 25 тысяч человек. До конца года планируется охватить около 160 тысяч островитян. В 2020 году на его реализацию в региональном бюджете предусмотрено порядка 50 миллионов рублей, сообщили ТИА "Острова" в правительстве области.
Проект «Сахалинское долголетие» начал свою работу в апреле 2019 года. Его участники получают «Социальную карту сахалинца». По ней они имеют возможность бесплатно посещать киносеансы, спектакли, другие культурно-массовые и спортивные мероприятия, получают скидки до 10 процентов на продукты, аптечные товары, бытовую химию на всей территории области.
Жительница Южно-Сахалинска Татьяна Васильева получила «Социальную карту сахалинца» сегодня.
– Моя подруга участница программы с прошлого года. Она активно ходит в театр, музей. Я очень рада, что теперь могу вместе с ней посещать интересные мероприятия, – поделилась своими впечатлениями пенсионерка Татьяна. – Когда находишься на пенсии очень не хватает обычного общения. Теперь у нас появилась возможность больше времени проводить с единомышленниками.
С этого года организации, которые участвуют в проекте «Сахалинское долголетие», смогут получить финансирование из областного бюджета. Прием заявок на получение за субсидий начнется в марте текущего года.
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