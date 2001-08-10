Медосмотр сахалинцы могут проходить на работе

Сахалинцы могут проверить свое здоровье прямо на рабочем месте. Специалисты областных медицинских учреждений все чаще прибегают к формам выездной диспансеризации. Вчера, 26 февраля, медики провели профилактический медосмотр для сотрудников Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

10 профилактических выездов сделали врачи консультативно-диагностического центра на предприятия города только за февраль. Проверить свое здоровье уже успели кондитеры, воспитатели и представители других профессий, сообщили ТИА "Острова" в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

- Диспансеризация на рабочем месте позволяет трудоспособному населению пройти осмотр врача быстро, без лишних стрессов и волнений, - говорит врач-терапевт поликлиническом подразделении консультативно-диагностического центра Айару Кулакова. – Это удобно и для пациентов, и для их работодателей.

По словам специалистов, первый этап диспансеризации – самый важный. Медики измеряют рост, вес и другие параметры пациента - эти данные нужны для первичной оценки состояния здоровья. Затем пациентам предлагают сдать основные анализы крови, пройти ЭКГ, флюорографию и другие исследования в зависимости от пола и возраста. А в ходе беседы с терапевтом выявляются факторы риска пациента – курение, алкоголизм, скачки давления, лишний вес, наличие стрессовых ситуаций. При наличии показаний специалисты назначают дополнительные обследования у специалистов узкой специализации в поликлинике.

- Такое комплексное обследование позволяет на ранних этапах выявить онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и сахарный диабет и вовремя приступить к лечению, - продолжает Кулакова. – В том числе спасти жизнь человеку.

Инженер-синоптик Галина Давыдова о своем здоровье заботится тщательно и профилактические осмотры проходит регулярно. Однако участие в диспансеризации на колесах принимает впервые.

- Это очень удобно, - говорит женщина. – Не нужно вставать рано утром, идти в поликлинику, брать талончики. Врачи сами приехали на работу. Я сдала анализы, прошла маммографию. Скоро узнаю вердикт врача.

В 2020 году профилактическими осмотрами планируется охватить 263 тысячи жителей Сахалинской области. Диспансеризация населения будет проводиться как в поликлиниках по месту жительства, так и силами выездных бригад. Все процедуры бесплатны, для их прохождения с собой нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.