Тихоокеанское
информационное агентство
28 Февраля 2020
Сегодня 12:02
65,61|71,65|54,21
Штраф 230 тысяч рублей заплатит тымовчанин за пьяную езду
11:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Плату за разговоры по домашнему телефону отменят для ветеранов

"Ростелеком" отменит плату за пользование домашними телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, сообщил телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости.
 
"В преддверии 75-летия Победы "Ростелеком" принял решение предоставить бессрочную бесплатную возможность пользоваться телефонами для всех ветеранов ВОВ, и поскольку "Ростелеком" – это петербургская компания, для всех жителей блокадного города", – сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в ходе заседания Совета Федерации.
 
Ветераны смогут пользоваться домашними телефонами бесплатно с 1 мая.
 
Для реализации такой идеи Осеевский попросил региональные власти помочь со списками ветеранов и блокадников. После их сверки плата за услуги связи будет отменена.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?