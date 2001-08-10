Качество уборки снега после циклона проверили в Корсаковском районе

Совместную выездную проверку улиц и дворов Корсакова, а также сел района провели мэр Корсаковского городского округа Тимур Магинский и руководитель фракции партии «Единая Россия» в местном Собрании Дмитрий Вдовин. Выезд был организован в рамках отработки обращений, которые корсаковцы оставляли, в том числе, в «Мой Корсаков» - официальном паблике местной администрации в социальных сетях.

- Цель нашей сегодняшней поездки проконтролировать насколько эффективно город и села расчищают от снега после циклона. Касается это работы и управляющих компаний, и МУП «Корсаковское ДРСУ». В первую очередь обратим внимание на те участки, в отношении которых поступили жалобы от наших жителей - рассказал Дмитрий Вдовин.

Напомним, что основной удар последнего циклона пришелся на 23 февраля, когда выпало значительное количество осадков. Больше всего жалоб поступало на управляющие компании, которые не расчищают от снега дворы. В частности, с такой проблемой в соцсетях обратился один из жителей многоквартирного дома № 1 по ул. Калинина. Проверка на месте показала, что дворовая территория действительно до сих пор не убрана, сообщили ТИА "Острова" в администрации Корсакова.

- Те управляющие компании, которые затягивают или, тем более, игнорируют выполнение своих обязанностей по расчистке дворов от снега мы будем привлекать к ответственности. Здесь, на Калинина, 1, УК должна убрать снег в течение сегодняшнего дня, в противном случае будет рассмотрен вопрос о наложении на организацию и должностное лицо административного наказания, - подчеркнул мэр округа Тимур Магинский.

С жалобой на плохую расчистку двора через паблик «Мой Корсаков» также обращались жители двух рядом стоящих домов № 3 и № 5 по улице Краснофлотской. Однако на момент проверки основные работы здесь уже были выполнены. Вместе с тем мэр округа обратил внимание руководителя управляющей компании на необходимость уборки от снега не только проездов и тротуарных дорожек, но и детской площадки.

Кроме Корсакова выездная проверка прошла и в селах района. Здесь работа по расчистке населенных пунктов не вызвала больших нареканий. Были отмечены отдельные моменты, которые будут устранены в оперативном режиме.

Помимо дворов и улиц, также были проинспектированы и образовательные учреждения. Их посещение показало наличие расчищенных проездов, необходимых для подъезда пожарной техники и подвоза продуктов. Такая работа проводится после прохождения циклонов в первую очередь.

В настоящее время в Корсаковском городском округе уборку снега продолжают вести 25 единиц техники из них 14 в Корсакове и 11 в селах. После последнего циклона на полигон ТБО вывезено 4 тысячи кубометров снега, а всего с начала зимы - более 24 тысяч.

Также по результатам поездки всем управляющим компаниям района было дано поручение активизировать работу по сбиванию сосулек на домах, особенно там, где они могут угрожать пешеходам.