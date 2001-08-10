Жительнице Поронайска Тамаре Платоновой исполнилось 90 лет
Жительница Поронайска Тамара Михайловна Платонова отметила свой юбилейный, девяностый день рождения. По сложившейся традиции поздравить долгожительницу с этим замечательным праздником приехали мэр Поронайского городского округа Александр Радомский и председатель районного Собрания Александр Урюпин. Гости вручили имениннице цветы и подарки. Тамара Михайловна с благодарностью приняла поздравления, была искреннее рада оказанному вниманию, охотно ответила на вопросы о здоровье, а также рассказала о своей жизни и трудовом пути.
Когда за плечами у тебя 90 лет, рассказать можно много о чем. Время, в которое родилась и провела свои юные годы Тамара Михайловна, было непростым. Родилась именинница в 1930 году в Одессе. Будучи маленькой девочкой, Тамара вместе с родителями и другими одесситами пережила лихолетье войны: голод, румынскую, а потом и немецкую оккупацию, долгожданное освобождение в 1944 году, тяжелые послевоенные годы. Тамара Михайловна вспоминает, что, несмотря на массовый террор со стороны захватчиков, в городе существовало мощное подпольно-партизанское движение, базой которому служили знаменитые одесские катакомбы. Жителям захваченного города разрешалось выходить на улицу только в определенные часы – действовал комендантский час. Хорошо помнит долгожительница тот день, когда Одесса была освобождена советскими войсками. «Отступающие нацисты отравили воду и сожгли элеватор с зерном. Поэтому какое-то время хлеб пекли из жженого зерна, до сих пор помню этот вкус», - рассказывает Тамара Михайловна. После освобождения города, когда Тамаре исполнилось 15 лет, она пошла работать на швейную фабрику им. Воровского. Работали наравне со взрослыми.
На Сахалин Тамара Михайловна приехала вместе с мужем, выпускником мореходного училища, в середине 50-ых. Супруг устроился на работу в поронайский порт, Тамара Михайловна – на хлебокомбинат, где проработала больше 25 лет. За годы счастливой совместной жизни супруги Платоновы воспитали двоих детей.
Сколько трудностей встречалось на жизненном пути, но Тамара Михайловна осталась жизнерадостным и добрым человеком. В свои 90 лет юбилярша сохранила удивительную ясность ума и жизнелюбие, помнит в подробностях свою длинную жизнь и трудовую биографию, с легкостью подсчитывает внуков и правнуков. Сегодня Тамара Михайловна окружена вниманием своих родных. Их семейное тепло также прибавляет силы, желание жить и радоваться каждому мгновению жизни, рассказали ТИА "Острова" в администрации Поронайска.
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