Жителей Поронайского района приглашают принять участие в соревнованиях по спортивному рыболовству

Администрация Поронайского городского округа приглашает любителей зимней рыбалки принять участие в XII открытом личном первенстве Поронайского городского округа по спортивному рыболовству.

Традиционные состязания за звание мастера рыбной ловли состоятся 29 февраля на реке Поронай в районе острова Северный. К участию приглашаются все желающие со своими орудиями лова, сообщили ТИА "Острова" в администрации Поронайска.

Торжественная церемония открытия соревнований намечена на 9:00, регистрация участников начнется в 8:00. Победителей и призеров ждут ценные призы.