Тихоокеанское
информационное агентство
28 Февраля 2020
Сегодня 12:02
65,61|71,65|54,21
Штраф 230 тысяч рублей заплатит тымовчанин за пьяную езду
17:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Поронайского района приглашают принять участие в соревнованиях по спортивному рыболовству

Администрация Поронайского городского округа приглашает любителей зимней рыбалки принять участие в XII открытом личном первенстве Поронайского городского округа по спортивному рыболовству.

Традиционные состязания за звание мастера рыбной ловли состоятся 29 февраля на реке Поронай в районе острова Северный. К участию приглашаются все желающие со своими орудиями лова, сообщили ТИА "Острова" в администрации Поронайска.

Торжественная церемония открытия соревнований намечена на 9:00, регистрация участников начнется в 8:00. Победителей и призеров ждут ценные призы.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?