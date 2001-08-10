Сахалинские железнодорожники проводят занятия по безопасности для водителей автобусов

Сотрудники Сахалинского территориального управления Дальневосточной железной дороги совместно с администрацией Южно-Сахалинска провели занятия по безопасности дорожного движения с водителями МУП «Транспортная компания».

Как сообщает ТИА "Острова" пресс-служба ДВЖД, поводом стали нарушения, допущенные этой категорией автомобилистов. Так, в октябре 2019 года в центре Южно-Сахалинска, на улице Сахалинской, водитель рейсового автобуса выехал на запрещающий сигнал переездного светофора и остановился в непосредственной близости от путей. 23 февраля нынешнего года на том же переезде выехавший на переезд автобус забуксовал, шлагбаум опустился на крышу транспортного средства.

Материалы по данному происшествию переданы железнодорожниками в ГИБДД для проверки.

Железнодорожники призывают автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов, так как их нарушение ставит под удар не только здоровье и жизни самих водителей автотранспорта, но и создает угрозу для пассажиров поездов, членов локомотивных и поездных бригад.