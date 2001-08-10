Сдать использованные батарейки в библиотеку просят сахалинцев

Акция по сбору использованных батареек пройдет в Сахалинской областной библиотеке с 27 февраля по 31 декабря.

Мероприятие нацелено на то, чтобы сохранить благоприятную экологическую обстановку на жилой территории, обезопасить природу и город от токсичных и опасных веществ, которые выделяют батарейки при распаде, рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.

Сдать использованные батарейки можно в фойе первого этажа СахОУНБ в специальный ящик. Там же размещены информационные листовки об опасности выброса батареек как простого мусора. По окончании акции все батарейки будут отправлены на специальный завод по их переработке. Там из них извлекут металлы для вторичного использования.