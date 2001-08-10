Оказывать первую помощь научили сахалинских школьников

Уроки по оказанию первой помощи провели в Южно-Сахалинске. Участие во Всероссийском мероприятии приняли школьники старших классов. Занятия были организованы на базе медицинского колледжа. Среди этих ребят нет случайных людей – все они хотят связать свою будущую жизнь с медициной, рассказали ТИА "Острова" в региональном Минздраве.

- Эти знания не будут лишними, для школьников это отличная возможность погрузиться в медицинскую среду и на собственном опыте понять, хотят ли они в будущем работать в сфере здравоохранения, - говорит директор медколледжа Алексей Швец. – Профориентационные мероприятия в нашем образовательном учреждении проходят регулярно. Но именно в таком формате и с таким количеством участников мероприятие прошло впервые.

Занятие состояло из двух частей – теоретической и практической. Педагоги учебного учреждения и представители организации «Волонтеры-медики» обучали ребят важным и полезным навыкам доврачебной помощи. Школьники попробовали свои силы в проведении сердечно-легочной реанимации и искусственной вентиляции легких, а также научились перевязывать раны и накладывать шины.

- У нас очень хорошая база, - продолжает Алексей Швец. - Есть манекены, которые позволяют отрабатывать навыки оказания первой помощи и не только. Мы их используем в образовательном процессе. Сегодня они помогут ребятам очутиться в условиях, приближенных к реальным, и возможно однажды спасти чью-то жизнь.

Ученик химико-биологического класса средней школы №22 Георгий Быстрицкий еще размышляет над тем, кем хочет стать в будущем – врачом-педиатром, психотерапевтом или рентгенологом. Но то, что его профессия будет связана со сферой здравоохранения, уверен абсолютно. Молодой человек планирует поступать в один из дальневосточных медицинских вузов.

- В школе мы изучаем, как оказывать первую помощь в самых разнообразных ситуациях, - отмечает он. - А сегодня проверили полученные ранее знания и закрепили на практике. Я остался доволен результатом.

Занятия, направленные на повышение медицинской грамотности населения в вопросах оказания первой помощи, проводят и специалисты Сахалинского областного центра медицинской профилактики. Сотрудники учреждения готовы к сотрудничеству со студентами, а также коллективами предприятий и организаций областного центра.