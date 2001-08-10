Почти 7 млн рублей направят на социальные экскурсии из сахалинского бюджета
В Агентстве по туризму Сахалинской области состоялись конкурсы на предоставление субсидий среди юридических лиц и некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере туризма на территории региона.
Конкурс на предоставление субсидий для туристических операторов прошел на Сахалине. По результатам состязания, пять островных компаний окажут социальные услуги учащимся школ и воспитанникам учреждений социального обслуживания по направлениям туризма: историко-культурный, спортивный, экологический, этнографический.
– Это возможность для туроператоров разрабатывать новые маршруты и вывозить на экскурсии как можно больше детей. В основном это ребята из малоимущих семей, проживающие в разных районах острова, включая отдаленные, такие как Ноглики. В прошлом году мы вывозили детей на «Горный Воздух», к морю, покататься на собачьих упряжках. В этом году, в связи с объявленным Годом памяти и славы, основной упор будет сделан на патриотическую тематику, сейчас мы детально прорабатываем маршруты, – рассказала директор компании «Омега-Плюс» Людмила Медведева.
Островные туроператоры, победившие в конкурсе, разработали культурно-познавательные экскурсионные программы для школьников, включающие посещение мест боевой славы в Холмском, Корсаковском и Смирныховском районах. Всего на социальные экскурсии из регионального бюджета направят 6,75 миллиона рублей.
– На сегодняшний момент мы планируем обеспечить социальными экскурсиями около 3 тысяч детей. Подробные утвержденные программы и паспорта маршрутов для школьников мы разместим до 1 апреля на сайте агентства по туризму Сахалинской области, – рассказала руководитель агентства по туризму Сахалинской области Наталия Пахолкова.
По результатам конкурса среди некоммерческих организаций напроведение мероприятий на территории островного региона выиграл туристическо-экологический клуб «Бумеранг», который запланировал на этот годпроведение трех крупных событий: водный и скальный фестивали, праздник «В гости к сивучам».
– Первым субсидии получит «Бумеранг». Помимо этого, на средства претендуют туристические организации «Адреналин» и «Бригантина». Субсидии будут направлены на проведение мероприятий в муниципальных образованиях, поэтому приглашаем присоединиться к участию в конкурсе и другие некоммерческие организации, – отметила Наталия Пахолкова.
Субсидии могут быть направлены на проведение туристических, спортивно-туристических и событийных мероприятий (гастрономических, этнографических или экологических фестивалей и праздников). На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 3 миллионов рублей. Об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе агентства по туризму Сахалинской области.
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