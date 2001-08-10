Тихоокеанское
информационное агентство
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14:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинок научат краситься

Сахалинок научат краситься

Цикл лекций-практикумов от известного визажиста Южно-Сахалинска Светланы Ждановой стартует в рамках проекта «Успешная мама» в Сахалинской областной библиотеке.

Первая лекция «Макияж современной женщины» состоится 1 марта в 11.00.

Визажист расскажет о том, сколько косметики и времени нужно для создания полного макияжа, а также составит обзор современных продуктов декоративной косметики.

Как сообщают ТИА "Острова" в библиотеке, лекция будет включать в себя практическое занятие, где участницы проекта смогут подкрепить полученные знания практикой.

Для участия требуется предварительная запись. Справки по телефону +7 (4242) 45-25-47.

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