Американец расскажет сахалинцам о системе образования в США

Сахалинцев приглашают в клуб разговорного английского языка в областную библиотеку. Очередное заседание состоится

3 марта в 18.30.

Гость клуба – Эндрю Сноу, расскажет о том, как устроена система образования в США. Он поделится своим личным опытом обучения, начиная с самых первых ступеней и заканчивая собственным опытом преподавания в высшем учебном заведении в Америке.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, заседание состоится в информационном центре международного сотрудничества на 2 этаже. Вход свободный. Телефон для справок: +7 (4242) 45-25-47.