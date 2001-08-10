В Сахалинской области сегодня нет дефицита картофеля и овощей борщевой группы
Сахалинскую область отметили в Минсельхозе России как самый обеспеченный овощами регион. Такая информация прозвучала на совещании по вопросу обеспечения жителей ДФО овощами и картофелем.
В островном регионе сегодня нет дефицита картофеля и овощей борщевой группы (свекла, морковь, капуста). Картофелем местного производства область обеспечена на 100%, овощами открытого грунта – на 80%.
Тепличные мощности островных сельскохозяйственных предприятий полностью закрывают потребность жителей в огурцах. Свежими томатами сахалинцы и курильчане обеспечены на 80%. Оставшаяся часть покрывается за счет поставок из Приморского края. Кроме того, небольшие объемы помидоров поставляются из Азербайджана.
Огурцы и помидоры сахалинских производителей реализуются во всех районах островного региона. У местных сельскохозяйственных предприятий отпускная цена стабильна с начала года и составляет 150 рублей за 1 килограмм огурцов, 250 рублей за 1 килограмм томатов.
В Сахалинской области ситуация с обеспечением жителей местными овощами стабильна на протяжении последних нескольких лет. Этого удалось достичь благодаря планомерной работе сахалинских аграриев по повышению плодородности почвы. Так, в 2019 году урожайность на сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах картофеля составила 237 центнеров с гектара. За последние 25 лет – это исторический рекорд.
На совещании с Минсельхозом также отметили, что Сахалинская область занимает первое место среди регионов Дальнего Востока по урожайности овощей открытого грунта – 307 центнеров с гектара.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе правительства Сахалинской области, в формате видеоконференции обсуждался вопрос строительства овощехранилищ. Современное холодильное оборудование позволит избежать потери части урожая и обеспечит присутствие местной продукции на прилавках до нового сезона. В этом направлении региональное министерство сельского хозяйства и торговли и сахалинские сельхозтоваропроизводители ведут активную работу.
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