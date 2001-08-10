Холодную воду отключат в двух микрорайонах Южно-Сахалинска

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 3 марта будет отключена подача холодной воды в 12 и 12А микрорайонах Южно-Сахалинска.

Как сообщили ТИА "Острова" в "Городском водоканале", ограничение продлится с 10.00 до 00.00.