Тихоокеанское
информационное агентство
29 Февраля 2020
Сегодня 08:20
66,99|73,72|52,13
Молодой парень угрожал подростку ножом в Корсакове
16:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Холодную воду отключат в двух микрорайонах Южно-Сахалинска

Холодную воду отключат в двух микрорайонах Южно-Сахалинска

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 3 марта будет отключена подача холодной воды в 12 и 12А микрорайонах Южно-Сахалинска. 

Как сообщили ТИА "Острова" в  "Городском водоканале", ограничение продлится с 10.00 до 00.00.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?