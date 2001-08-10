Сезон весенней ярмарочной торговли начался в Южно-Сахалинске

Ярмарка, посвященная масленице, развернулась на выходных на площадке у Дома Торговли. В этом году это первая тематическая ярмарка, открывающая сезон праздничной весенней торговли в областном центре.

В завершении масленичной недели южносахалинцы получили возможность не только приобрести продукцию лучших сахалинских производителей, но и продегустировать свежеиспеченные блины, а также насладиться бесплатным горячим чаем с шиповником.

Вчера, 1 марта, свою продукцию представил один из старожилов сахалинских ярмарок — пчеловод Николай Панасенко. По словам предпринимателя, он принимает участие в ярмарочной торговле областного центра уже более 26 лет. Мед собирает на пасеке в Приморье, а качество натурального продукта было не раз оценено покупателями с положительной стороны.

— Я, как пчеловод, всегда стараюсь объяснить покупателю все тонкости производства хорошего меда. Есть уже и постоянные клиенты. Спасибо руководству города, которые ежегодно организуют для всех нас ярмарочную торговлю.

Праздничная торговля будет проходить каждую субботу с 10.00 до 15.00. Организаторы отмечают, что в преддверии всех весенних праздников именно эта площадка будет самой яркой и активной в этом году. В будние дни покупателей ждут с 10.00 до 16.00, сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.