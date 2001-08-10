Тихоокеанское
информационное агентство
3 Марта 2020
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10:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Корсаковского района могут бесплатно пройти диагностику онкозаболеваний желудка

Жители Корсаковского района в рамках диспансеризации могут пройти диагностику онкозаболеваний желудка. Для этого применяется инновационный метод скрининговой диагностики на ранних стадиях или высокого риска предрасположенности к ним у  лиц старше 40 лет – гастропанель.

Сахалин является единственным регионом, который предоставляет данное обследование бесплатно, сообщили ТИА "Острова" в администрации Корсакова.

Диспансеризация будет проходить по адресу: г. Корсаков, ул. Краснофлотская, д.13 (поликлиника), отделение медицинской профилактики: 

понедельник, вторник, четверг  -  с 08-00 до 18-00

среда с 08-00 до 20-00

суббота с 09-00 до 15-00

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