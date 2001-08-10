В Южно-Сахалинске пройдет IV открытое первенство области по интеллектуальным играм

Открытое Первенство Сахалинской области по интеллектуальным играм («ПерСах-2020») состоится в конгресс-холле «Столица» 4-5 апреля. Учредителем Первенства является Департамент образования администрации Южно-Сахалинска. Департамент образования и интеллектуальный клуб «Логос» приглашают команды школ, общественных организаций и клубов интеллектуального развития, профессиональных училищ и лицеев, колледжей и техникумов, а также команды вузов и любые другие команды без ограничений по возрасту принять участие в турнире, который в этом году состоится уже в четвертый раз, сообщили ТИА "Острова" организаторы.

В течении двух дней в школьном зачете пройдут соревнования в таких дисциплинах, как «Своя Игра», «Хамса», «Интеллектуальное многоборье». Помимо этого, как школьные, так и взрослые команды, проверят свои силы на дистанции из 72 классических вопросов в формате «Что? Где? Когда?».

Более подробную информацию, а также новости Первенства, можно найти в официальной группе мероприятия в социальной сети ВКонтакте vk.com/persakhnew. Там же будут размещены положение о проведении Первенства, включая форму для регистрации на Первенство школьных команд, и регламенты игр.

Для регистрации команды в общем зачете (взрослые, студенты) необходимо заполнить короткую регистрационную форму по ссылке.