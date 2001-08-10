Память героически погибших в Чечне российских десантников почтили в Южно-Сахалинске

Ветераны боевых действий, их близкие, активисты молодежных патриотических объединений, представители органов власти собрались сегодня у памятника Скорбящей матери в Южно-Сахалинске. Память воинов, погибших 20 лет назад в Аргунском ущелье, почтили минутой молчания, сообщили ТИА "Острова" в правительстве области.

Участники мероприятия возложили к памятнику Скорбящей траурную гирлянду от губернатора, регионального правительства, областной Думы, военнослужащих 68 армейского корпуса, администрации Южно-Сахалинска, а также венки и живые цветы.

Бойцы 6 парашютной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии ценой своих жизней встали на пути объединенной группировки из более чем 2,5 тысяч чеченских и арабских боевиков. Десантники героически дали отпор врагу, так и не позволив ему прорваться. В живых остались только 6 российских бойцов. Погибли 84 военнослужащих, в том числе 13 офицеров.

В эти дни на могилах павших героев, на месте дислокации 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии и на других мемориалах страны, символизирующих героизм Российского воина, проходят памятные мероприятия.